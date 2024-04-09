Хоселу рассказал о планах на будущее

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу рассказал о своих планах на будущее. Отметим, что за «королевский клуб» форвард выступает на правах аренды. Игрок до сих пор принадлежит каталонскому «Эспаньолу».

«В физическом плане я переживаю лучший период в своей карьере. Мне только что исполнилось 34 года, но я этого не чувствую. Достичь такого возраста – это испытание для спортсмена, но я не намерен останавливаться», – цитирует Хоселу журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее Хоселу связывали с трансфером в «Манчестер Юнайтед». В этом розыгрыше чемпионата Испании нападающий забил восемь голов и отдал две результативные передачи.