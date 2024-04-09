Анчелотти – о двухсотом матче в Лиге чемпионов: «200 матчей тревоги и страданий»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти достиг отметки в 200 игр в Лиге чемпионов в качестве наставника.

Двухсотым для 64-летнего специалиста стал сегодняшний домашний поединок четвертьфинала против «Манчестер Сити». Перед началом встречи с «горожанами» итальянец прокомментировал своё достижение.

«Мой двухсотый матч в Лиге чемпионов? Эти 200 матчей полны тревоги и страданий», – приводит Madrid Zone слова Анчелотти.

Отметим, что в предыдущих 199 встречах в рамках Лиги чемпионов команды Карло Анчелотти одержали 115 побед, а также по 42 раза сыграли вничью и проиграли.

Следить за ходом матча «Реала» против «Манчестер Сити» можно на сайте LiveResult в формате текстовой онлайн-трансляции.