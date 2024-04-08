Гвардиола не исключил, что в первом матче с «Реалом» на воротах будет стоять Ортега

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал исключать, что вратарь Штефан Ортега выйдет в стартовом составе на матч с мадридским «Реалом», который состоится во вторник на «Сантьяго Бернабеу» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Я должен серьёзно подумать, ведь Эдерсон уже вернулся после травмы и чувствует себя хорошо. Если ему будет не хватать игрового ритма, я не стану выпускать его на поле. Мы очень довольны Ортегой, он является исключительным голкипером», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Ортега выходил в стартовом составе «Манчестер Сити» в последних четырёх матчах во всех турнирах.