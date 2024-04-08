Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола не исключил, что в первом матче с «Реалом» на воротах будет стоять Ортега

08 Апреля 2024 • 11:04 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
1 2.95 X 3.50 2 2.45
09.04 22:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал исключать, что вратарь Штефан Ортега выйдет в стартовом составе на матч с мадридским «Реалом», который состоится во вторник на «Сантьяго Бернабеу» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Я должен серьёзно подумать, ведь Эдерсон уже вернулся после травмы и чувствует себя хорошо. Если ему будет не хватать игрового ритма, я не стану выпускать его на поле. Мы очень довольны Ортегой, он является исключительным голкипером», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Ортега выходил в стартовом составе «Манчестер Сити» в последних четырёх матчах во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Штефан Ортега ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Апреля
10:47
Родриго сообщил «Реалу» о своём решении по поводу будущего
10:41
Винисиус принял важное решение на фоне интереса других топ-клубов
09:53
Начо сомневается, стоит ли ему продлевать контракт с «Реалом» 1
04:58
Анчелотти ещё не решил, кто сыграет в центре защиты «Реала» в матче с «Манчестер Сити»
07 Апреля
23:36
Прогноз на точный счёт матча Реал – Манчестер Сити Лиги чемпионов – 9 апреля 2024
23:32
Рюдигер: «Уважаю все клубы, в которых играл раньше, но их нельзя сравнивать с «Реалом»
23:02
Рюдигер поделился ожиданиями от дуэли с Холанном
06 Апреля
00:43
Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити»
05 Апреля
00:06
Кроос ответил, будет ли для «Реала» плюсом девятидневный отдых перед игрой с «Манчестер Сити»
04 Апреля
15:05
В «Манчестер Сити» надеются, что Уокер сыграет с «Реалом»
03 Апреля
23:19
Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
01:46
Гвардиола: «Врач сказал, что Уокер не сможет сыграть с «Реалом»
02 Апреля
11:01
Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов
01 Апреля
22:58
Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» 1
14:51
Родриго: «Наступил ключевой момент сезона, команда нуждается во мне»
14:15
Анчелотти рассказал, смог ли Вальверде избежать травмы
11:14
«Он выглядел не очень свежим» – Анчелотти оценил игру Беллингема против «Атлетика» Бильбао
11:04
Начо или Тчуамени? Анчелотти ответил, кто выйдет в стартовом составе против «Манчестер Сити»
24 Марта
21:34
Винисиус заявил, что Уокер – лучший защитник из всех, против кого он играл
21 Марта
17:12
Тчуамени: В «Реале» рады, что попали на «Манчестер Сити» 1
16 Марта
21:45
Карвахаль: «Мы хотели встретиться с «Манчестер Сити»
06:11
​Деменко назвал самую равную пару в четвертьфинале Лиги чемпионов
02:37
Гвардиола оценил игру Беллингема в «Реале»
02:18
Гвардиола: «Встреча с «Реалом» – всегда самое трудное испытание»
15 Марта
19:36
Анчелотти заявил, что «Реал» должен проходить «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Пять футболистов «Баварии» не сыграют с «Арсеналом» - названы все имена Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити» «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ - «Манчестер Сити» на третьем месте Гюндоган ответил, готов ли возглавить «Барселону» вместо Хави Стало известно, кто составит атакующее трио «Барселоны» в матче с «ПСЖ»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду
Спортивные новости
«Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» в овертайме Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Апреля
11:10 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о чемпионской гонке после ничьей с «Манчестер Юнайтед»
11:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола не исключил, что в первом матче с «Реалом» на воротах будет стоять Ортега
10:54 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Ривер Плейта» интересен четырём европейским топ-клубам
10:16 · Англия. Премьер-лига
Лебёф раскритиковал Почеттино за действия в матче с «Шеффилд Юнайтед»
09:41 · Англия. Премьер-лига
Рико Льюис: «Матч с «Реалом» будет очень зрелищным, учитывая историю противостояний»
09:26 · Англия. Премьер-лига
Экс-форвард «Барселоны»: «По сравнению с Холанном я полный ноль»
09:05 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» играет как маленький клуб»
08:25 · Англия. Премьер-лига
Грилиш назвал единственного игрока, которому Гвардиола разрешал всё
08:07 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Ливерпуль» издевался над «Манчестер Юнайтед»
04:38 · Англия. Премьер-лига
Реднапп: «Ван де Вен не хуже Салиба, он может повторить путь ван Дейка»
04:07 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» установил новый ценник на Амаду Онана, который интересен «Барселоне» слухи
03:58 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» уже не единственный претендент на услуги Тео Эрнандеса
03:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» претендует на капитана «Вулверхэмптона» слухи
03:33 · Англия. Премьер-лига
​Джагелка: «Отличное выступление «Шеффилд Юнайтед»
03:20 · Англия. Премьер-лига
Почеттино ответил на вопрос о будущем Тьяго Силвы
Все новости
Рекомендуем