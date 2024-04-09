«Рвота, ему плохо»: Гвардиола объяснил отсутствие де Брёйне в старте

Вечером вторника многих любителей футбола и «Манчестер Сити» в частности удивило отсутствие Кевина де Брёйне в стартовом составе «горожан». Хосеп Гвардиола, рулевой «Сити» объяснил причину отсутствия Кевина в старте.

«Рвота. Кевину не по себе. Я не знаю, сыграет ли он сегодня. У нас была встреча, он был готов к игре, но после приезда в раздевалку его начало рвать, и он сказал мне, что не готов начать с первых минут», - говорит Гвардиола TNT Sports.

Напомним, что следить за битвой «Реала» и «Сити» можно в текстовой трансляции, которую неизменно проводит наш портал. Стартуем в 22:00 по московскому времени!