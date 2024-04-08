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Рюдигер: «Я бы не назвал Холанна своим самым сложным соперником»

08 Апреля 2024 • 14:06 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
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09.04 22:00

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер не стал скрывать, что не считает нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна своим самым сложным соперником. Тем не менее, немец признался, что ему труднее всего приходилось в матчах против другого форварда, который связан с «Манчестер Сити».

«Я бы не назвал Холанна своим самым сложным соперником, но он определённо входит в список лучших. Труднее всего мне было против Серхио Агуэро», – признался Рюдигер на пресс-конференции.

Напомним, «Манчестер Сити» и мадридский «Реал» завтра сыграют в первом четвертьфинале Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу». В прошлом сезоне Холанн не забил «Реалу» ни в одном из двух полуфиналов.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Серхио Агуэро Эрлинг Холанн ещё теги

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