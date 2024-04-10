Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает об исходе матча против мадридского «Реала» (3:3).

«Горожане» дважды вели в счёте по ходу первого поединка 1/4 финала Лиги чемпионов в Мадриде, но не смогли удержать победный результат. В составе действующих победителей турнира отличились Бернарду Силва, Фил Фоден и Йошко Гвардиол, забившие на 2-й, 66-й и 71-й минутах. «Реал» ушёл от поражения на 79-й минуте усилиями Федерико Вальверде.

«Мы хорошо начали, но «Реал» способен отлично защищаться и атаковать в потрясающем темпе. В первом тайме мы слишком много теряли мяч, чего нельзя делать, когда играешь против такого соперника. После перерыва игроки проявили индивидуальность – мы играли хладнокровно, забили два фантастических гола.

На следующей неделе вернутся травмированные – все они очень понадобятся нам, чтобы обыграть королей этого турнира», – цитирует BBC Гвардиолу.