Сане высказался о работе с Артетой в «Манчестер Сити»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане вспомнил о том, как работал с нынешним тренером «Арсенала» Микелем Артетой в «Манчестер Сити». Напомним, с 2016 по 2019 год испанец занимал должность ассистента Хосепа Гвардиолы в стане «горожан».

«Я был очень рад работать с ним. Микель мне очень помог. У нас было много личных разговоров о том, как я могу улучшить свою игру. Я значительно улучшился благодаря его идеям, будь то позиционная игра или то, как мне приходится действовать в разных ситуациях. Я очень благодарен Артете. Я до сих пор держу его идеи в голове и стараюсь воплотить их на поле», – сказал Сане на пресс-конференции.