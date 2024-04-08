Рико Льюис: «Матч с «Реалом» будет очень зрелищным, учитывая историю противостояний»

Правый защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис высказался о грядущем матче с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, команда Хосепа Гвардиолы отправится на «Сантьяго Бернабеу» уже завтра вечером. Поединок стартует в 22:00 по московскому времени.

«Мы находимся в предвкушении большой игры. Учитывая последнюю историю противостояний с «Реалом», от будет очень зрелищный матч. Болельщикам будет приятно его смотреть», – цитирует Льюиса официальный сайт «Манчестер Сити».

Льюис в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился двумя забитыми голами в 13 матчах.