Винисиус заявил, что Уокер – лучший защитник из всех, против кого он играл

Форвард сборной Бразилии Винисиус Жуниор высоко оценил игру защитника сборной Англии Кайла Уокера.

Футболисты сыграли двух против друга во вчерашней контрольной игре между сборными Бразилии и Англии (1:0).

- Всегда хотим играть против таких лучших игроков. Это лучший защитник из всех, против кого мне когда-нибудь приходилось играть. Уокер уважает меня, а я уважаю его. Мы оба выступаем в своих клубах на высоком уровне, - цитирует бразильца Madrid Universal.

Отметим, что «Реал» и «Манчестер Сити», за который выступает Уокер, встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первая игра пройдёт в Мадриде 9 апреля, а ответная – 17 апреля на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Уокер в текущем сезоне провёл за «Манчестер Сити» в АПЛ 26 матчей и забил два гола. В активе Винисиуса 20 матчей за «Реал» в Ла Лиге, 12 голов и пять результативных передач.