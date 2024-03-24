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Винисиус заявил, что Уокер – лучший защитник из всех, против кого он играл

24 Марта 2024 • 21:34 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
09.04 22:00

Форвард сборной Бразилии Винисиус Жуниор высоко оценил игру защитника сборной Англии Кайла Уокера.

Футболисты сыграли двух против друга во вчерашней контрольной игре между сборными Бразилии и Англии (1:0).

- Всегда хотим играть против таких лучших игроков. Это лучший защитник из всех, против кого мне когда-нибудь приходилось играть. Уокер уважает меня, а я уважаю его. Мы оба выступаем в своих клубах на высоком уровне, - цитирует бразильца Madrid Universal.

Отметим, что «Реал» и «Манчестер Сити», за который выступает Уокер, встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первая игра пройдёт в Мадриде 9 апреля, а ответная – 17 апреля на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Уокер в текущем сезоне провёл за «Манчестер Сити» в АПЛ 26 матчей и забил два гола. В активе Винисиуса 20 матчей за «Реал» в Ла Лиге, 12 голов и пять результативных передач.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Кайл Уокер Винисиус Жуниор ещё теги

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