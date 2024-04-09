Фоден – лучший среди игроков Премьер-лиги по голам из-за пределов штрафной в текущем сезоне

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден в очередной раз отличился ударом из-за пределов штрафной.

Англичанин установил на табло счёт 2:2 на 66-й минуте сегодняшнего выездного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». По информации Opta, для Фодена это уже шестой гол в нынешнем сезоне, забитый ударами из-за пределов штрафной площади, что является лучшим показателем для представителей Английской премьер-лиги во всех турнирах.

На сайте LiveResult проходит текстовая онлайн-трансляция матча «Реала» против «Манчестер Сити». Вскоре после гола Фодена «горожане» забили ещё один мяч усилиями Йошко Гвардиола, однако «Реал» быстро ответил точным ударом Федерико Вальверде.