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«Он выглядел не очень свежим» – Анчелотти оценил игру Беллингема против «Атлетика» Бильбао

01 Апреля 2024 • 11:14 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
09.04 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру полузащитника Джуда Беллингема в матче с «Атлетиком» Бильбао в чемпионате Испании. В этой игре 20-летний англичанин отметился одним результативным пасом и помог «королевскому клубу» одержать победу со счётом 2:0.

«Он выглядел не очень свежим. Ему пришлось сыграть два очень сложных матча за сборную Англии. Это сыграло свою роль», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Беллингем разделяет первую строчку в бомбардирской гонке Ла Лиги с нападающим «Жироны» Артёмом Довбиком. У обоих футболистов по 16 забитых голов в чемпионате.

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