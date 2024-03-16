Гвардиола: «Встреча с «Реалом» – всегда самое трудное испытание»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о противостоянии с мадридским «Реалом».

Жребий свёл двух последних победителей турнира уже на стадии четвертьфинала. В прошлом сезоне «горожане» уверенно переиграли «сливочных» в полуфинале с общим счётом 5:1.

«Встреча с «Реалом» – всегда самое трудное испытание, никто не станет это отрицать. Речь об исключительном клубе с невероятным опытом в этом турнире. Будет очень сложно, как и в прошлом сезоне.

«Реал» – это жёстко, но мы также могли встретиться с «Барселоной», «Баварией», «Арсеналом», «Атлетико»... Лига чемпионов – по-настоящему трудный турнир, вот почему я подумал: «Реал» – наш соперник? Хорошо, мы попробуем снова», – цитирует City Xtra Гвардиолу.