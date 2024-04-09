Гвардиола: «Уокер лучше всех мог контролировать Винисиуса, нам нужно найти решение»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола очень разочарован тем, что правый защитник Кайл Уокер пропустит первый матч против мадридского «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Уокер лучше всех в нашей команде мог контролировать Винисиуса, но его не будет в первом матче с «Реалом». Нам необходимо найти решение», – сказал Гвардиола на пресс-конференции перед игрой.

Напомним, в прошлом сезоне Винисиус забил в ворота «Манчестер Сити» один гол в двух полуфиналах, но бразильцу пришлось очень сложно в личной дуэли с Уокером.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Винисиус отметился 12 голами и 4 ассистами в 20 матчах.