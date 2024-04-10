«Манчестер Сити» повторил достижение «Спартака» в Лиге чемпионов

9 апреля «Манчестер Сити» встречался на выезде с «Реалом» в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов.

Игра между командами завершилась результативной ничьей – 3:3.

Как отмечает телеграм-канал «СПАРТАК ИНФОРМ», «Манчестер Сити» стал лишь пятой командой, которой удалось забить три мяча с игры в рамках еврокубков, учитывая стадии четвертьфинала, полуфинала и финала.

Сообщается, что ранее такое удавалось сделать только «Манчестер Юнайтед» (1968), «Спартаку» (1991), «Ювентусу» (2018) и «Челси» (2022).

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 апреля, начало — в 22:00 по мск.