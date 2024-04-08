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Рюдигер: «Начо или Тчуамени? Центр обороны будет определять тренер»

08 Апреля 2024 • 14:12 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
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09.04 22:00

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер не смог ответить, с кем ему больше хотелось бы сыграть в связке в матче с «Манчестер Сити». Напомним, завтра «королевский клуб» примет «горожан» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Начо или Тчуамени? Центр обороны будет определять тренер. Начо является очень опытным игроком, а Орельен отлично справляется в защите. Лично для меня выбор тяжёлый», – сказал Рюдигер на пресс-конференции.

Отметим, что у «Реала» недавно в строй вернулся Эдер Милитао, но бразилец пока не готов выходить на поле с первых минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес Антонио Рюдигер Орельен Тчуамени ещё теги

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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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