Рюдигер: «Начо или Тчуамени? Центр обороны будет определять тренер»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер не смог ответить, с кем ему больше хотелось бы сыграть в связке в матче с «Манчестер Сити». Напомним, завтра «королевский клуб» примет «горожан» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Начо или Тчуамени? Центр обороны будет определять тренер. Начо является очень опытным игроком, а Орельен отлично справляется в защите. Лично для меня выбор тяжёлый», – сказал Рюдигер на пресс-конференции.

Отметим, что у «Реала» недавно в строй вернулся Эдер Милитао, но бразилец пока не готов выходить на поле с первых минут.