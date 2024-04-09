«Реал» установил рекорд Лиги чемпионов в матче против «Манчестер Сити»

Мадридский «Реал» ушёл на перерыв в домашнем матче с «Манчестер Сити» с преимуществом в счёте.

Коллектив Карло Анчелотти пропустил от «горожан» уже на второй минуте, но быстро исправил ситуацию, забив на 12-й и 14-й. Как отмечает Opta, «сливочные» нанесли пять ударов в створ ворот гостей к перерыву – рекордный показатель в первых таймах матчей плей-офф Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» в истории турнира. Действующие победители турнира, к слову, ответили двумя попаданиями в створ.

На сайте LiveResult проходит текстовая онлайн-трансляция сегодняшней встречи «Реала» с «Манчестер Сити».