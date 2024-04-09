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УЕФА отреагировал на угрозы терактов на матчах Лиги чемпионов

09 Апреля 2024 • 15:07 Комментировать
Арсенал
...
Бавария
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Через 6 ч. 26 мин.

Во вторник и среду пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. В преддверии игр запрещённая в России террористическая организация ИГИЛ* пригрозила терактами на стадионах.

УЕФА отреагировал на угрозы террористов. В пресс-службе организации сообщили, что активно взаимодействуют с организаторами матчей для обеспечения мер безопасности с учётом террористической угрозы. При этом в УЕФА подчеркнули, что матчи пройдут по расписанию.

Во вторник «Реал» примет «Манчестер Сити», а «Арсенал» сыграет против «Баварии». Текстовые трансляции пройдут на LiveResult.

* ИГИЛ включён Минюстом России в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

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УЕФА Лига Чемпионов

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АРСЕНАЛ БАВАРИЯ
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