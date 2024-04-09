УЕФА отреагировал на угрозы терактов на матчах Лиги чемпионов

Во вторник и среду пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. В преддверии игр запрещённая в России террористическая организация ИГИЛ* пригрозила терактами на стадионах.

УЕФА отреагировал на угрозы террористов. В пресс-службе организации сообщили, что активно взаимодействуют с организаторами матчей для обеспечения мер безопасности с учётом террористической угрозы. При этом в УЕФА подчеркнули, что матчи пройдут по расписанию.

Во вторник «Реал» примет «Манчестер Сити», а «Арсенал» сыграет против «Баварии». Текстовые трансляции пройдут на LiveResult.

* ИГИЛ включён Минюстом России в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.