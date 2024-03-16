Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Карвахаль: «Мы хотели встретиться с «Манчестер Сити»

16 Марта 2024 • 21:45 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
09.04 22:00

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль признался, что в его команде были довольны результатами жеребьёвки Лиги чемпионов.

«Сливочные» сыграют против «Манчестер Сити» – действующего победителя турнира – на стадии четвертьфинала. В прошлом розыгрыше именно «горожане» стали непреодолимой преградой для мадридского гранда (победа с общим счётом 5:1 в полуфинале).

«Манчестер Сити» был одним из тех соперников, с которым хотели встретиться многие в нашей раздевалке, поскольку это очень сильная команда», – приводит Relevo высказывание Карвахаля.

Первый матч противостояния запланирован на 9 апреля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Даниэль Карвахаль ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Марта
21:45
Карвахаль: «Мы хотели встретиться с «Манчестер Сити»
02:37
Гвардиола оценил игру Беллингема в «Реале»
02:18
Гвардиола: «Встреча с «Реалом» – всегда самое трудное испытание»
15 Марта
19:36
Анчелотти заявил, что «Реал» должен проходить «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться Гризманн назвал дерьмом звёздного футболиста «Интера» В «Барселоне» случилась отставка С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов Назван главный фаворит Лиги чемпионов, «Атлетико» ворвался в тройку
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы
Спортивные новости
«Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» в первом матче 1/4 финала КХЛ «Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ Вайсфельд назвал самую интересную пару второго раунда плей-офф КХЛ Бывший тренер сборной России отреагировал на решение Билялетдинова уйти из «Ак Барса» Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от серии между СКА и «Автомобилистом» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Марта
21:45 · Лига чемпионов
Карвахаль: «Мы хотели встретиться с «Манчестер Сити»
19:25 · Лига чемпионов
Агент Мартинеса – о промахе игрока с пенальти: Лаутаро сильный человек, он понимает, что это футбол
18:46 · Лига чемпионов
Симеоне: «Нас ждут трудные игры против «Боруссии»
18:22 · Лига чемпионов
Онопко объяснил, почему Лаутаро Мартинес и Санчес не забили пенальти в матче «Атлетико» 1
18:14 · Лига чемпионов
Онопко: «Атлетико» — чисто тренерская команда»
17:55 · Лига чемпионов
Энрике высказался о фаворитах Лиги чемпионов
16:36 · Лига чемпионов
Определён лучший гол недели в Лиге чемпионов
12:59 · Франция. Лига 1
Мбаппе дал важное обещание «ПСЖ»
12:56 · Англия. Премьер-лига
Гаджиев остался недоволен результатами жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов
11:33 · Лига чемпионов
Маркиньос высказал мнение о «Барселоне»
09:42 · Лига чемпионов
Морган: «Сезон бедняги Кейна скоро станет ещё хуже»
09:09 · Англия. Премьер-лига
Реакция Гвардиолы на очередную дуэль с «Реалом» в Лиге чемпионов 3
08:38 · Лига чемпионов
Экс-игрок «Спартака» предсказал финал Лиги чемпионов
06:11 · Лига чемпионов
​Деменко назвал самую равную пару в четвертьфинале Лиги чемпионов
04:39 · Лига чемпионов
«Барселона» станет самым популярным соперником «ПСЖ» в еврокубках
Все новости
Рекомендуем