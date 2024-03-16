Карвахаль: «Мы хотели встретиться с «Манчестер Сити»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль признался, что в его команде были довольны результатами жеребьёвки Лиги чемпионов.

«Сливочные» сыграют против «Манчестер Сити» – действующего победителя турнира – на стадии четвертьфинала. В прошлом розыгрыше именно «горожане» стали непреодолимой преградой для мадридского гранда (победа с общим счётом 5:1 в полуфинале).

«Манчестер Сити» был одним из тех соперников, с которым хотели встретиться многие в нашей раздевалке, поскольку это очень сильная команда», – приводит Relevo высказывание Карвахаля.

Первый матч противостояния запланирован на 9 апреля.