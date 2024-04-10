Сёмин подвёл итоги матча «Реал» - «Манчестер Сити»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити», который завершился вничью со счётом 3:3.

Специалист отметил, что такие матчи нельзя не смотреть, ведь они не забываются, и, по его мнению, встреча получилась фантастической, хотя было забито много нелогичных мячей.

«Наверное, вратарям было очень сложно предугадать те удары, которые были в этом матче. Атмосфера — великолепная. «Сантьяго Бернабеу» — это выдающийся стадион для того, чтобы показать хороший футбол», - приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ответный матч пройдёт 14 апреля.