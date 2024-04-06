Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити»

Мадридский «Реал» сможет рассчитывать на серьёзную прибыль в случае успеха в противостоянии с «Манчестер Сити».

9 апреля «сливочные» примут на своём поле «горожан» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, а ответная встреча пройдёт в Англии 17 апреля. По данным Marca, «Реал» заработает дополнительные 12,5 млн евро, если одолеет «Манчестер Сити» и выйдет в полуфинал.

Напомним, именно команда Хосепа Гвардиолы стала непреодолимой преградой для мадридцев в прошлом сезоне: противостояние, прошедшее на полуфинальной стадии, завершилось триумфом английского гранда с общим счётом 5:1. В финале «Сити» взял верх над миланским «Интером» (1:0).