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Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити»

06 Апреля 2024 • 00:43 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
09.04 22:00

Мадридский «Реал» сможет рассчитывать на серьёзную прибыль в случае успеха в противостоянии с «Манчестер Сити».

9 апреля «сливочные» примут на своём поле «горожан» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, а ответная встреча пройдёт в Англии 17 апреля. По данным Marca, «Реал» заработает дополнительные 12,5 млн евро, если одолеет «Манчестер Сити» и выйдет в полуфинал.

Напомним, именно команда Хосепа Гвардиолы стала непреодолимой преградой для мадридцев в прошлом сезоне: противостояние, прошедшее на полуфинальной стадии, завершилось триумфом английского гранда с общим счётом 5:1. В финале «Сити» взял верх над миланским «Интером» (1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити

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