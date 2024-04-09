Тчуамени не поможет «Реалу» в ответном матче против «Манчестер Сити»

Игрок обороны мадридского «Реала» Орельен Тчуамени не поможет «сливочным» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», состоится он через неделю. На первых же минутах игры на «Сантьяго Бернабеу» Тчуамени получил жёлтую карточку. Таким образом, он пропустит следующую игру ЛЧ из-за перебора предупреждений.

Напомним, что свой очный первый матч «Реал» и «Сити» начали в 22:00 по московскому времени. Гостям из Англии на первых же минутах удалось открыть счёт, сделал это Бернарду Силва.

Текстовую трансляцию этого матча европейских грандов проводит наш портал. Впереди «горожане», 1:0!