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Лига чемпионов

Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

03 Апреля 2024 • 23:19 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
09.04 22:00

Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Манчестер Сити».

По мнению бывшего футболиста, это будет интересное противостояние, однако фаворитом является мадридский клуб. Мостовой объяснил, почему так считает:

«Во-первых, они играют дома. Во-вторых, у них сейчас все неплохо идёт, они лидируют в чемпионате. В-третьих, основные футболисты здоровы», — приводит слова Александра издание Betonmobile.

Напомним, что встреча между командами состоится 9 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра стартует в 22:00 по московскому времени.

К слову, коллектив Хосепа Гвардиолы является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом году «горожане» обыграли в финале турнира итальянский «Интер».


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Реал Мадрид Манчестер Сити Александр Мостовой Лига Чемпионов ещё теги

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