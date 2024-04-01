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Лига чемпионов

Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити»

01 Апреля 2024 • 22:58 Комментировать
Реал Мадрид
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Манчестер Сити
09.04 22:00

В апреле «Реал» и «Манчестер Сити» сойдутся лицом к лицу в четвертьфинале Лиги чемпионов. Так уж получилось, что испанцы подойдут к этой битве после восьми дней без матчей, в то время как англичане за это время проведут две игры. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к этой ситуации.

Календарь «Манчестер Сити»

Весенний мидвик – то есть тур посреди недели – не является чем-то удивительным для английского футбола. Если взять, например, прошлый сезон, то в календаре Премьер-лиги игровой день посреди недели весной тоже был, но чуть позже – с 25 по 27 апреля. На этот же раз мидвик заложили на начало второго месяца весны.

«Манчестер Сити» сыграл с «Арсеналом» (0:0) 31 марта. Спустя три дня, 3 апреля, команда Хосепа Гвардиолы проведёт домашний матч против крепкой «Астон Виллы», которая сейчас входит в зону Лиги чемпионов. Ещё через три дня, 6 апреля, «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Кристал Пэлас». А уже 9 апреля «горожан» ждёт гостевой поединок против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

Календарь «Реала»

«Реал» 31 марта проводил домашний матч против «Атлетика» и уверенно победил со счётом 2:0 благодаря дублю Родриго. Теперь команда Карло Анчелотти может спокойно готовиться к домашней игре Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», которая состоится 9 апреля. То есть у «сливочных» будет восемь дней без игр.

Почему же так получилось? Дело в том, что на ближайших выходных в чемпионате Испании не будет тура. Причина банальна – на 6 апреля запланирован финал национального кубка, в котором за трофей сразятся «Атлетик» и «Мальорка». В топ-дивизионе играть не будут.

«Реал» мог бы играть 6 апреля, если бы дошёл до финала. Но команда Карло Анчелотти вылетела уже в 1/8 финала, проиграв соседям из «Атлетико» (2:4). Та январская неудача помогла «сливочным» упростить себе жизнь перед первым четвертьфиналом против «Манчестер Сити».

Что сказал Гвардиола

Болельщики в социальных сетях шутят, что Хосеп Гвардиола уже начал ныть по поводу разницы в календаре «Манчестер Сити» и «Реала». Испанец действительно пожаловался на плотный график своей команды, но подчеркнул, что просто делится своим мнением.

«У Мадрида есть девять дней на подготовку к игре. Девять дней! Я думаю: «Дайте мне ещё один день». Если добавить ещё один день, разница будет огромной, но шансов нет. Я просто высказываю своё мнение – забудьте об этом», - сказал Гвардиола несколько дней назад во время общения с журналистами.

Что сказал Анчелотти

Наставник «Реала» Карло Анчелотти признал, что его команда имеет преимущество над «Манчестер Сити» из-за графика. При этом итальянец не считает это преимущество определяющим.

«Очевидно, что у них более сложный график. У нас есть небольшое преимущество в этом плане, но оно не определит исход матча. Хорошо, что у нас есть неделя на подготовку к игре», - сказал Анчелотти.

Когда сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» проведёт в Испании 9 апреля. Ответная игра состоится в Англии 17 апреля. Победитель пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет либо с «Арсеналом», либо с «Баварией».

Подготовил Александр Тихий.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ещё теги

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