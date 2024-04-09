Де Брёйне внезапно оказался на скамейке, в прошлой игре у него был дубль

Один из лучших полузащитников мира Кевин де Брёйне перед игрой с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов внезапно оказался на скамейке. Ранее «Манчестер Сити» представил свой стартовый состав на игру со «сливочными», но бельгийца в нём не оказалось.

Что любопытно, несколькими днями назад в АПЛ де Брёйне своими голевыми действиями просто уничтожил «Кристал Пэлас», оформив в ворота «орлов» изящный дубль и сделав ассист на партнёра. В итоге «Сити» победил в пригороде Лондона – 4:2.

Тем не менее, матч с «Астон Виллой» 3 апреля де Брёйне также пропустил.

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