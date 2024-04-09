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Мостовой: «Буду болеть за «Реал» в матче с «Манчестер Сити»

09 Апреля 2024 • 12:32 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
1 2.85 X 3.50 2 2.60
Через 8 ч. 30 мин.

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Манчестер Сити».

По словам эксперта, явного фаворита в этой игре нет, однако сам он будет поддерживать «Реал».

«Буду болеть за «Реал». У испанцев очень многое зависит от Винисиуса и Беллингема. А у «Манчестер Сити» другой стиль. Это контроль мяча, забегания, «стеночки». У англичан практически все могут забить», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 9 апреля, на стадионе Сантьяго Бернабеу. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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