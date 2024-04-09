«Манчестер Сити» огласил состав на игру с «Реалом»: Ортега в воротах, Холанн – в атаке

«Манчестер Сити», действующий обладатель Кубка Лиги чемпионов УЕФА огласил свой состав на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. В нём «горожане» сыграют в гостях на «Сантьяго Бернабеу» с мадридским «Реалом». Старт «Сити» выглядит следующим образом:

Ортега, Аканджи, Стоунс, Диаш, Гвардиол, Родри, Ковачич, Бернарду Силва, Фоден, Грилиш, Холанн.

Ранее свой стартовый состав на игру огласили «сливочные».

Напомним, что «Реал» и «Манчестер Сити» начнут свой очный поединок в 22:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию этой игры проводит наш портал.

В параллельном матче в Лондоне сразятся «Арсенал» и «Бавария».