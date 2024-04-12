Анчелотти оценил состояние «Реала» после матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии своих подопечных после непростой игры с «Манчестер Сити».

Напомним, 9 апреля «сливочные» не смогли одолеть на своем поле «Манчестер Сити» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча между командами завершилась со счетом 3:3.

— Мы даем команде оптимальные физические нагрузки после игры с «Манчестер Сити». Все игроки в порядке, — цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

В субботу, 13 апреля, «Реал» проведет гостевой поединок против «Мальорки» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Начало матча запланировано на 19:30 по столичному времени.