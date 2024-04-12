Гол Вальверде «Манчестер Сити» признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов

Гол уругвайского полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде в ворота «Манчестер Сити» признан лучшим в прошедшей неделе в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, Вальверде сравнял счёт матча дальним ударом ближе к концу игры на её 79-й минуте с ассиста Винисиуса. Благодаря голу уругвайца матч завершился со счётом 3:3.

Ответная битва между командами пройдёт уже в Манчестере на следующей неделе, 17 апреля.

Отметим, что другие матчи недели в четвертьфиналах также были голевыми. «Барселона» обыграла «ПСЖ» (3:2), «Бавария» и «Арсенал» сыграли вничью в Лондоне (2:2), а «Атлетико» обыграл «Боруссию» (2:1).