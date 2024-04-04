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В «Манчестер Сити» надеются, что Уокер сыграет с «Реалом»

04 Апреля 2024 • 15:05 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
09.04 22:00

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер продолжает восстанавливаться от травмы.

Ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что, по словам врача команды, Уокер не сможет сыграть с «Реалом», но отметил, что у футболиста особая генетика.

Как утверждает журналист ESPN Роб Доусон, в клубе надеются, что Уокер сможет помочь команде в предстоящей игре Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». По данным источника, вероятность участия футболиста в матче действительно есть.  

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити» состоится 9 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени.

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