В «Манчестер Сити» надеются, что Уокер сыграет с «Реалом»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер продолжает восстанавливаться от травмы.

Ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что, по словам врача команды, Уокер не сможет сыграть с «Реалом», но отметил, что у футболиста особая генетика.

Как утверждает журналист ESPN Роб Доусон, в клубе надеются, что Уокер сможет помочь команде в предстоящей игре Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». По данным источника, вероятность участия футболиста в матче действительно есть.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити» состоится 9 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени.