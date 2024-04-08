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Родриго сообщил «Реалу» о своём решении по поводу будущего

08 Апреля 2024 • 10:47 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
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09.04 22:00

Нападающий мадридского «Реала» Родриго рассказал руководству клуба о важном решении. Напомним, молодым бразильцем ранее интересовались другие европейские гранды.

Как сообщает журналист Хосе Феликс Диас, Родриго намерен остаться на «Сантьяго Бернабеу», несмотря на слухи о возможном уходе. Нападающий счастлив выступать за команду Карло Анчелотти и не имеет желание менять клубную прописку.

Слухи об уходе Родриго появились после новостей о трансфере Килиана Мбаппе, который должен перебраться в Мадрид летом. Как бы там ни было, бразилец не боится ожесточённой конкуренции и готов сражаться за своё место в «Реале».

В этом сезоне Родриго забил 10 голов и отдал 5 ассистов в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго

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