Родриго сообщил «Реалу» о своём решении по поводу будущего

Нападающий мадридского «Реала» Родриго рассказал руководству клуба о важном решении. Напомним, молодым бразильцем ранее интересовались другие европейские гранды.

Как сообщает журналист Хосе Феликс Диас, Родриго намерен остаться на «Сантьяго Бернабеу», несмотря на слухи о возможном уходе. Нападающий счастлив выступать за команду Карло Анчелотти и не имеет желание менять клубную прописку.

Слухи об уходе Родриго появились после новостей о трансфере Килиана Мбаппе, который должен перебраться в Мадрид летом. Как бы там ни было, бразилец не боится ожесточённой конкуренции и готов сражаться за своё место в «Реале».

В этом сезоне Родриго забил 10 голов и отдал 5 ассистов в чемпионате Испании.