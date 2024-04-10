Винисиус вышел на третье место по ассистам в Лиге чемпионов с сезона-2018/19

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор расположился на третьей строчке по количеству результативных передач в последних розыгрышах Лиги чемпионов.

Бразилец отметился двумя голевыми пасами в первом четвертьфинальном матче против «Манчестер Сити», который завершился со счётом 3:3. На 14-й минуте с передачи 23-летнего игрока забил его соотечественник Родриго, а на 79-й Винисиус выступил в качестве ассистента для Федерико Вальверде, установившего на табло итоговый результат.

В активе Винисиуса теперь 19 результативных передач в рамках Лиги чемпионов с начала сезона-2018/19 – третий показатель за обозначенный период после Кевина де Брёйне («Манчестер Сити») и Килиана Мбаппе («ПСЖ»), ассистировавших по 20 раз.