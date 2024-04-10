Анчелотти: «Мы хотели удивить «Манчестер Сити» – нам это удалось»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:3).

Испанский гранд добился ничьей в родных стенах, дважды уступая в счёте по ходу встречи. Итоговый результат на табло установил Федерико Вальверде, забивший на 79-й минуте.

«Думаю, мы достойно сражались, нам нужно верить в успех. Это был очень напряжённый матч, и мы должны подойти к ответной игре с таким же настроем.

Мы играли лучше, когда прессинговали высоко. «Сити» выглядел сильнее, когда уровень нашей энергии упал.

Мы хотели удивить соперников, выпустив Винисиуса в центре, а Родриго – слева. Нам это удалось. План сработал, я доволен», – цитирует Madrid Zone Анчелотти.