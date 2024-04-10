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Анчелотти: «Мы хотели удивить «Манчестер Сити» – нам это удалось»

10 Апреля 2024 • 00:27 Комментировать (2)
Реал Мадрид
3:3
Манчестер Сити

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:3).

Испанский гранд добился ничьей в родных стенах, дважды уступая в счёте по ходу встречи. Итоговый результат на табло установил Федерико Вальверде, забивший на 79-й минуте.

«Думаю, мы достойно сражались, нам нужно верить в успех. Это был очень напряжённый матч, и мы должны подойти к ответной игре с таким же настроем.

Мы играли лучше, когда прессинговали высоко. «Сити» выглядел сильнее, когда уровень нашей энергии упал. 

Мы хотели удивить соперников, выпустив Винисиуса в центре, а Родриго – слева. Нам это удалось. План сработал, я доволен», – цитирует Madrid Zone Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2) Все комментарии
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Sergey999
10 Апреля 2024 в 00:32
Особенно во втором тайме удивил
NOBODY
10 Апреля 2024 в 00:31
гражданин Карло, не знаю как сити, а своих болел вы точно удивили...ждали яркой и мощной игры и победы крупной, а получили....
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