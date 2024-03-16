​Деменко назвал самую равную пару в четвертьфинале Лиги чемпионов

В европейском футболе определились четвертьфиналисты самого престижного клубного турнира континента, восемь команд разбиты на четыре пары. Бывший футбболист Максим Деменко дал оценку жеребьевке и назвал самую равную и непредсказуемую пару четвертьфинала турнира. По его словам, это поединок двух команд, в последнее время регулярно выходящих друг на друга - «Манчестер Сити» и «Реал»:

- Наверное, особняком на первом месте стоит пара «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити». Тут даже нет вопросов. Это самая равная и главная пара из всех, - цитирует слова экс-футболиста Газета.Ru.

Напомним, что четвертьфинальные матчи пройдут в апреле.