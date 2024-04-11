Ван дер Ваарт раскритиковал игру Холанна в матче с «Реалом»

Рафаэль ван дер Ваарт, ранее защищавший цвета «Реала», дал свой комментарий об игре норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в матча против «сливочных».

Напомним, встреча в рамках ¼ финала Лиги чемпионов прошла в Мадриде и завершилась вничью, команды забили друг другу по три гола. Холанн начал матч в стартовом составе, но не смог отметиться результативными действиями.

- Эрлинг был худшим игроком на поле. Когда он не забивает, от его присутствия на поле нет никакогго смысла. Холанн слишком посредственно общарается с мячом, даже его партнёры его игнорировали, - передаёт слова нидерландца Ziggo Sport.

Ответная игра состоится 17 апреля в Манчестере, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по мск.

В текущем сезоне Холанн забил 30 голов и отдал шесть ассистов в 37 матчах.