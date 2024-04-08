Начо сомневается, стоит ли ему продлевать контракт с «Реалом»

Центральный защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес пока сомневается, стоит ли ему продлевать контракт с «королевским клубом». Как сообщает журналист Хосе Феликс Диас, испанец думает, что в следующем сезоне у него могут возникнуть проблемы с игровой практикой.

К следующему сезону Эдер Милитао должен набрать форму, а Давид Алаба восстановится после травмы. Также ожидается, что «Реал» пригласит молодого Лени Йоро. Учитывая всё перечисленное, Начо сомневается в своём будущем.

Контракт Фернандеса истекает по окончании сезона. Год назад испанец находился в почти аналогичной ситуации, но в конечном итоге согласился поставить подпись под новым соглашением.