Хоселу: «Беллингем тронул сердца всех своих партнёров, он особенный»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу сделал комплименты своему партнёру по команде Джуду Беллингему. Полузащитник перебрался на «Сантьяго Бернабеу» прошлым летом за 103 миллиона евро из дортмундской «Боруссии».

«Беллингем находится на другом уровне. В физическом плане он просто великолепен. Джуд очень скромный и является отличным товарищем по команде. Он с самого начала пытался говорить на испанском. Беллингем тронул сердца всех своих партнёров, он особенный», – цитирует Хоселу британское издание The Guardian.

Беллингем в этом сезоне забил 16 голов в чемпионате Испании, что делает его одним из лучших бомбардиров турнира.