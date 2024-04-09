Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу»

В наиболее топовом четвертьфинале Лиги чемпионов мадридский «Реал» спорит за путёвку дальше с «Манчестер Сити». Карло Анчелотти против Пепа Гвардиолы. Скрытый финал турнира? Первый матч противостояния прошёл на «Сантьяго Бернабеу» и оказался огненным.

«Реал» имел гораздо больше времени на отдых после своего предыдущего матча. В чемпионате Испании был перерыв на прошлых выходных, когда проводился финал Кубка Короля. Так что предыдущий раз «сливочные» играли в марте – с «Атлетиком» из Бильбао. Винисиус Жуниор отдыхал ещё больше – тот матч от пропускал из-за дисквалификации. «Сити» же успел провести две успешные игры в чемпионате Англии в апреле.

Карло Анчелотти решал, кого выпустить в центре обороны в пару к Рюдигеру. Выбор в итоге пал на Тчуамени, а в опорной зоне оказался Камавинга. В остальном состав «Реала» угадывался чётко. В воротах Лунин, по краям защиты Менди и Карвахаль. Оставшаяся пятёрка – Вальверде, Кросс, Беллингем, Винисиус и Родриго. Первый номер – Лунин.

В понедельник писали, что за «Манчестер Сити» не сыграют защитники Гвардиол, Аке и Уокер. Они пропустили последнюю тренировку в Англии. Но оказалось, что Гвардиол смог даже выйти в старте. Вместе с Диашем, Аканджи, Стоунсом, Родри, Ковачичем… Грилиш, Фоден, Силва в более атакующей стезе, Холанн – понятно где. Де Брёйне остался в запасе – Гвардиола пояснил, что Кевина стошнило в раздевалке. Ну и в воротах гостей – Ортега, хотя Эдерсон уже восстановился.

Начало встречи получилось стремительным. Тчуамени сразу на первой минуте узнал, что не сыграет в ответном матче. Орельен получил жёлтую карточку за фол против Грилиша. Со штрафного в ближний (левый) угол приложился Бернарду Силва, а Лунин сплоховал, рукой сопроводив мяч в сетку 0:1. Пока «Реал» приходил в себя, он мог пропустить ещё. Холанн тоже хотел поразить ближний угол, но тут уже Лунин был готов и отразил мяч.

Дальше – интересней. Камавинга с правого полуфланга пальнул издали, и серьёзный рикошет от Диаша дезориентировал Ортегу. Стало 1:1. Что вскоре? Фоден отпасовал влево Грилишу, попытку которого поймал Лунин, начавший новую голевую атаку «Реала». Кроос – Винисиус – Родриго. Тот прошёл вперёд по левой зоне и не стал прямо обгонять Аканджи, а умно пробил ему между ног. Маленькие рикошеты от Мануэля плюс Ортеги – мяч медленно и неотвратимо катится в ворота «Манчестер Сити». 2:1.

Вальверде с подступов к штрафной площади пробивал в стиле Камавинги – тут уже обошлось без рикошета, поэтому Ортеге не составило труда забрать мяч. «Сити» не ожидал такого всплеска от «Реала» и до конца тайма не сумел наладить себе игру в атаке. Что-то там Грилиш пытался, однако попал мячом в Тчуамени. Хозяева замахивались на третий гол соперникам в ответных атаках, но плюс-минус с линии штрафной не везло Родриго и Винисиусу.

После перерыва пошёл обмен шансами. В левом углу чужой штрафной Беллингем воспользовался рикошетом от Родри, покрутил Силву и задал удар мимо дальней штанги. Грилиш со штрафного навесил к левой штанге на Родри – тот перевисел Крооса и пробил мимо. Родриго по области левого инсайда покатил на Винисиуса, стрельнувшего выше. Фоден сместился с правой стороны, послал мяч по центру в руки Лунина. И Бернарду Силва подобно не пробил вратаря хозяев.

«Манчестер Сити» обрёл капитальную инициативу, и «Реал» не нашёл противоядия бильярдным ударам гостей. Фоден ахнул с подступов к штрафной аккурат в левую девятку, а Гвардиол ввернул мяч в правый угол всё-таки пониже. Это первый гол Йошко Гвардиола за «Манчестер Сити» – и такой классный, и такой важный. 2:3 – «Сантьяго Бернабеу» был шокирован, но ненадолго. Винисиус поперечно подал с левого угла вратарской, а Вальверде влёт положил мяч в левый нижний. 3:3!

Эпичную битву выдали «Реал» и «Манчестер Сити» в Мадриде в первом акте. Английская команда дважды выходила вперёд, испанская – один раз. Если бы дело происходило несколько лет назад, считалось бы, что «Ман Сити» получил преимущество гостевых голов. Но теперь на «Этихаде» команды на следующей неделе сыграют с чистого листа. Появится ли там Фоден, вопрос, – в конце первого матча его заменили из-за травмы.

Кирилл Иванцов