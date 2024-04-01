Родриго: «Наступил ключевой момент сезона, команда нуждается во мне»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго поделился ожиданиями от оставшейся части сезона. Напомним, вчера бразильский форвард оформил дубль в ворота «Атлетика» Бильбао и принёс «королевскому клубу» победу 2:0 в рамках чемпионата Испании.

«Наступил ключевой момент сезона, команда нуждается во мне. Я не чувствую никакого давления, ведь знаю, что если начну забивать, голы продолжат приходить. «Манчестер Сити»? Будет приятно видеть, как «Сантьяго Бернабеу» окрасится в белый цвет», – цитирует Родриго журналист Аранка Родригес.

В нынешнем сезоне Родриго отметился 10 голами и 5 результативными передачами в испанской Ла Лиге.