Гвардиол – о ничьей с «Реалом»: «Мы довольны результатом»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол ответил на вопросы журналистов после матча с мадридским «Реалом» (3:3).

«Горожанам» удалось добыть выездную ничью благодаря голам Бернарду Силвы, Фила Фодена и Гвардиола на 2-й, 66-й и 71-й минутах. Ответная игра состоится в следующую среду в Манчестере.

«Невероятный матч. Я впервые играю на этом стадионе, здесь потрясающая атмосфера. Мы довольны результатом и с нетерпением ждём ответной встречи. Мы знали, что будет трудно, но проявили себя как с мячом, так и без него.

Два гола после рикошетов? Это футбол, такое случается. После этого нам нужно было сосредоточиться и прийти в себя, что мы и сделали, в итоге добыв хороший результат.

Очень приятно забить первый гол за «Манчестер Сити», и особенно приятно забить его такому великолепному сопернику», – заявил в интервью TNT Sports хорват.