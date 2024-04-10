Фоден признан лучшим игроком матча «Реал» – «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден удостоился награды лучшему игроку первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

23-летний футболист «горожан» нанёс три удара по воротам «сливочных», один из которых стал голевым. Англичанин отличился на 66-й минуте, установив на табло счёт 2:2, после чего команды забили друг другу ещё по одному разу. На 87-й минуте Фоден был заменён из-за повреждения, но это не помешало ему получить приз лучшему игроку встречи от УЕФА.

На счету Фила Фодена уже 22 забитых гола в 45 поединках текущей кампании во всех турнирах. Также атакующий хавбек десять раз ассистировал товарищам по «Манчестер Сити».