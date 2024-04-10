«Реал» – самый неудобный соперник для Холанна в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн по-прежнему не забивал мадридскому «Реалу».

В среду норвежец отыграл весь матч против «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу» (3:3), но не поучаствовал напрямую ни в одном из трёх голов своей команды. Как отмечает Opta, «Реал» – самый неудобный оппонент для Холанна в Лиге чемпионов с точки зрения соотношения забитых мячей и сыгранных встреч. Звёздный форвард провёл три игры против мадридского гранда (269 минут), не забив ни разу.

Вторая и последняя команда, чьи ворота Холанн не поражал при более чем одном сыгранном матче, – «Манчестер Сити» (0 голов в двух играх за «Боруссию» Дортмунд).