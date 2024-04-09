Тчуамени и Камавинга выйдут в старте у «Реала» на матч с «Манчестер Сити»

Тренерский штаб мадридского «Реала» решил выпустить как минимум двух французских футболистов на первый четвертьфинал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который состоится сегодня на «Сантьяго Бернабеу».

Как сообщает издание Relevo, полузащитники Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавенга выйдут на поле с первых минут. Правда, пока неизвестно, на какой позиции будет действовать Тчуамени. Вероятно, Орельену придётся сыграть в центре обороны в паре с Антонио Рюдигером.

Напомним, «Реал» не может выпустить в основе Эдера Милитао, который лишь недавно вернулся после травмы. Другой защитник Давид Алаба выбыл из строя до конца сезона.