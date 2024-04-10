Родри не проигрывает с «Манчестер Сити» уже 429 дней – «Реал» не смог прервать серию

Полузащитник Родри продлил личную беспроигрышную серию в матчах за «Манчестер Сити».

Коллектив Хосепа Гвардиолы сыграл вничью с мадридским «Реалом» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, прошедшем в столице Испании (3:3). Родри вышел в стартовом составе и отыграл до конца встречи. Как сообщает Squawka, испанский хавбек не проигрывает с «Манчестер Сити» ни в одном из турниров уже 429 дней. Сегодня серия достигла 66 матчей.

Напомним, что последней командой, обыгравшей «Манчестер Сити» с Родри в составе, является «Тоттенхэм» – «шпоры» победили со счётом 1:0 в феврале прошлого года.

Ответный матч «горожан» против «Реала» пройдёт 17 апреля в Англии.