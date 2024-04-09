«Реал» забивает в 34 кряду домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов – рекорд

Мадридский «Реал» продлил серию домашних матчей в плей-офф Лиги чемпионов с забитыми голами.

Команда Карло Анчелотти неудачно начала встречу с «Манчестер Сити», пропустив уже на второй минуте, однако у хозяев поля быстро нашёлся ответ в виде голов Эдуардо Камавинга и Родриго, забитых на 12-й и 14-й минутах соответственно. Как информирует Opta, «Реал» неизменно забивает уже в 34 подряд домашних поединках в рамках плей-офф Лиги чемпионов – рекордная серия за всю историю турнира. В общей сложности мадридский гранд поразил ворота соперников 75 раз в обозначенных встречах.

На сайте LiveResult можно следить за дальнейшими событиями матча «Реала» против «Манчестер Сити» в формате текстовой трансляции.