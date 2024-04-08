Анчелотти ответил, переживает ли, что 4 игрока могут пропустить ответный матч с «Манчестер Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался насчёт того, что сразу 4 игрока команды находятся под угрозой дисквалификации на ответный матч с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В завтрашней игре на «Сантьяго Бернабеу» горчичники не стоит получать Винисиусу Жуниору, Джуду Беллингему, Эдуардо Камавинга и Орельену Тчуамени.

«4 игрока могут пропустить ответную встречу из-за дисквалификации? Мы совсем об этом не беспокоимся. Если кто-то получит жёлтую карточку, кто-то другой сыграет в ответном матче. Никаких волнений», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.