Винисиус принял важное решение на фоне интереса других топ-клубов

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор принял важное решение для своей карьеры. Напомним, ранее сообщалось, что бразильца летом готовы выкупить сразу три топ-клуба – «ПСЖ», лондонский «Челси» и «Ливерпуль».

Тем не менее, по информации от журналиста Хосе Феликса Диаса, Винисиус не собирается даже выслушивать предложения от других команд. Бразилец счастлив в «Реале» и не собирается никуда уходить, несмотря на то, что летом на «Сантьяго Бернабеу» с большой долей вероятности прибудет Килиан Мбаппе.

Источник также сообщает, что «Реал» считает Винисиуса лицом клуба. Нападающий в этом сезоне отметился 12 голами и 4 ассистами в 20 матчах чемпионата Испании.