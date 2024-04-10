Кроос – о ничьей с «Манчестер Сити»: «Мы заслуживали большего»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос считает, что его команда могла добиться победы в матче против «Манчестер Сити» (3:3).

«Сливочные» повели в счёте на 14-й минуте, несмотря на пропущенный в самом начале мяч, однако во втором тайме вновь были вынуждены отыгрываться. Ничью мадридцам принёс Федерико Вальверде, забивший на 79-й минуте.

«Есть ощущение, что мы заслуживали большего, если учесть то, как мы сегодня играли. Команда сделала всё возможное, я горжусь её усилиями», – передаёт Madrid Zone комментарии Крооса.

17 апреля в Англии состоится ответный матч четвертьфинального противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом».