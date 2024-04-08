Три игрока «Манчестер Сити» не полетят в Мадрид на матч с «Реалом»

«Манчестер Сити» будет вынужден отправиться в Мадрид на матч с мадридским «Реалом» без трёх важных футболистов. City Xtra сообщает, что на борт самолёта не попадут защитники Кайл Уокер, Натан Аке и Йошко Гвардиол.

Ранее сообщалось, что ни один из этих футболистов не принял участие в сегодняшней тренировке. «Манчестер Сити» будет вынужден импровизировать для того, чтобы справиться с кадровыми проблемами в обороне.

Напомним, завтрашнюю игру также может пропустить вратарь Эдерсон, которые несколько недель отсутствовал из-за травмы. Бразилец уже вернулся в строй, но не факт, что успел набрать оптимальную форму.