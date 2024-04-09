«Реал» пропустил свой второй самый быстрый гол на «Сантьяго Бернабеу» в Лиге чемпионов

Четвертьфинальное противостояние с «Манчестер Сити» началось для мадридского «Реала» не лучшим образом.

Уже на второй минуте счёт в поединке открыл полузащитник «горожан» Бернарду Силва. Гостям потребовалось всего 108 секунд, чтобы поразить ворота «сливочных». По информации Opta, это второй самый быстрый пропущенный гол «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в Лиге чемпионов. Рекорд сохраняет экс-форвард «Ювентуса» Марио Манджукич, забивший мадридскому гранду на 77-й секунде в апреле 2018 года.

На сайте LiveResult проходит текстовая онлайн-трансляция поединка «Реала» против «Манчестер Сити».