Три игрока «Манчестер Сити» не тренировались перед матчем с «Реалом»

Во вторник, 9 апреля, «Манчестер Сити» встретится на выезде с мадридским «Реалом» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как утверждает журналист BBC Sport Саймон Стоун, защитники Йошко Гвардиол, Натан Аке и Кайл Уокер пропустили предыгровую тренировку «горожан».

Ранее сообщалось, что в «Манчестер Сити» рассчитывают на возвращение Уокера к битве с «Реалом».

Матч Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити» должен будет стартовать в 22:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.